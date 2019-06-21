ДТП близ Комрата: легковушка “влетела” в фуру (ФОТО)

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Большегрузный автомобиль и легковушка столкнулись при въезде в Комрат. Инцидент произошёл поздним вечером 20 июня.

Автомобили двигались по участку национальный трассы М3, пишет gagauzinfo.md. В момент, когда фура стала сворачивать на объездную дорогу при въезде в Комрат со стороны Кирсово, в неё врезался легковой автомобиль.

В результате ДТП легковое авто получило повреждения. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которым предстоит выяснить обстоятельства инцидента.