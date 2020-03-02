ДТП близ Хынчешт: автомобиль с тремя людьми вылетел в кювет (ФОТО)

ДТП близ Хынчешт: автомобиль с тремя людьми вылетел в кювет (ФОТО)

Дорожно-транспортное происшествие произошло этим утром на участке трассы “Кишинёв-Хынчешты”. На склоне при повороте водитель не справился с управлением и вылетел в кювет.

По предварительной информации, водителя занесло на скользкой дороге, пишет unimedia.info. Мужчина попытался совершить обгон, однако потерял контроль над машиной и вылетел на обочину.

По словам очевидцев, в автомобиле Volkswagen Passat находились три человека: супружеская пара и их ребёнок. К счастью, никто серьёзно не пострадал.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которым предстоит выяснить обстоятельства инцидента.

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