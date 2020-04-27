ДТП близ Будешт: нарушивший водитель угодил в больницу

ДТП близ Будешт: нарушивший водитель угодил в больницу

Авария произошла сегодня днём на трассе Кишинёв-Вадул-луй-Водэ, недалеко от Будешт. Один из водителей нарушил ПДД и не уступил дорогу.

В результате нарушивший 72-летний водитель получил травмы и был доставлен в больницу, пишет publika.md. К счастью, ни в одном, ни в другом автомобиле не было пассажиров.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

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