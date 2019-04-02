Дружелюбный и весьма прожорливый: как поживает малыш-верблюжонок в столичном зоопарке (ВИДЕО)

Дружелюбный и весьма прожорливый: как поживает малыш-верблюжонок в столичном зоопарке (ВИДЕО)

Кишинёвский зоопарк может похвастаться сразу несколькими детёнышами, появившимися этой весной на свет. Среди них – два козлёнка, ослёнок, детёныши муфлона, кенгуру, обезьян-капуцинов, а также верблюжонок.

Малыш-верблюжонок появился на свет две недели назад, пишет realitatea.md. К сожалению, мать не приняла новорождённого, несмотря на все попытки сотрудников зоопарка сблизить пару.

Верблюжонка кормят молоком нубийской козы. Этот вид молока наиболее близок по составу к верблюжьему. На данный момент малыш выпивает до 6 литров в день и весит около 50 кг. А ещё он любит прогулки и находиться в компании людей.

У верблюжонка пока нет имени. Сотрудники зоопарка обычно называют своих подопечных после того, как у них проявляется характер. Пока верблюжонка называют просто “малыш”, в то время как директор зоопарка гордо зовёт его “депутат”.

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