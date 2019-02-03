Drumuri bune? Молдова вошла в топ-10 стран мира с самыми плохими дорогами (ФОТО)

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Молдова расположилась на 128 месте из 137 стран, включенных в рейтинг качества дорог, составленный Международным экономическим форумом.

Эксперты оценили дорожную инфраструктуру Молдовы в 2,5 баллов из 7 возможных. Согласно отчету, дороги в Молдове хуже, чем в Гамбии, Таджикистане, Мали, Эфиопии, Камбодже, Монголии, Непале, Зимбабве. Иp соседних стран хуже, чем у нас, дела обстоят только в Украине – она заняла 130 строчку рейтинга, пишет cotidianul.md.

Тем временем топ-10 стран с самыми лучшими дорогами выглядит следующим образом:

ОАЭ; Сингапур; Швейцария; Гонконг; Нидерланды; Япония; Франция; Португалия; Австрия; США.