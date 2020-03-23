Друг познается в беде! Итальянцы сворачивают флаг ЕС и разворачивают флаг России (ВИДЕО)

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Оказавшись один на один со своей бедой и безо всякой поддержки со стороны ЕС, жители Италии высоко оценили оказанную им помощь Российской Федерацией и лично Владимиром Путиным. На своих страницах в соцсетях граждане одного из самых пострадавших от COVID-19 государств в мире выражают благодарность России и ее лидеру.



В Facebook буквально разлетелся ролик итальянца Федерико Кане. Мужчина сворачивает флаг Евросоюза и разворачивает вместо него флаг России. “Спасибо, Путин, спасибо, Россия!”, – гласит надпись на листке бумаги, который он держит в руках.

Всего за несколько часов видео набрало сотни лайков и еще больше перепостов. Итальянцы делятся роликом на своих страницах в соцсетях и благодарят российский народ и президента РФ за поддержку.

Помощь Италии в борьбе с эпидемией коронавируса обещал в субботу премьер-министру Италии Джузеппе Конте президент РФ Владимир Путин. Обещанное стали тут же исполнять. Накануне в Италию прибыли семь военно-транспортных самолетов Ил-76 с российскими военными вирусологами и оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий. В ближайшее время в Риме ожидают еще два борта со специалистами из РФ, которые окажут стране помощь в борьбе с коронавирусом. Помимо отправки в Италию бригады российских медиков, Россия пообещала поставить государству средства защиты, медицинское оборудование и мобильные комплексы на базе КамАЗа для аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, пишет gazeta.ru.

Ранее об отсутствии европейской солидарности в ситуации с коронавирусом заявил президент Сербии Александр Вучич.

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