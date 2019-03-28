Дрова вне закона

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Если не учитывать смену климата, Молдова может остаться без лесов

Общая площадь лесов в Молдове составляет 12,7%, в то время как в среднем по Европе – около 30%, в странах ЕС – 44%. С одной стороны, молдавские лесоводы рапортуют о том, что идёт облесение деградированных земель, с другой, экологи говорят о том, что в нашей стране бесконтрольно вырубаются лесные массивы. Как привести позиции обеих сторон к общему знаменателю?

Крест на адаптации

– Лес обеспечивает благоприятный гидрологический режим, а вырубка, наоборот, ведёт к утрате водных ресурсов и опустыниванию территории, – говорит исполнительный директор международной ассоциации Eco-TIRAS, доктор биологии Илья Тромбицкий. – Хотя законные вырубки утверждают официально, доля нелегальных ещё 10 лет назад была равна, по данным проекта WWF, объёму легальных вырубок.

Илья Тромбицкий категорически выступает против сплошных рубок. Он утверждает, что лес высыхает обычно тогда, когда искусственно посажен и при этом использованы породы, не характерные для Молдовы, в том числе акация и берёза. Между тем страна остро нуждается в дубовых посадках для восстановления утраченных. Но дуб коммерчески не выгоден, так как долго растёт. Поэтому в структуре лесов он заменяется быстрорастущей акацией.

Эколог уверен, что лесистость Молдовы реально довести до 25%. Но для этого нужно искоренить коррупцию в секторе и на правительственном уровне проявить политическую волю. Илья Тромбицкий уточняет: новая программа «Повестка дня для Молдовы до 2030 года» требует увеличения лесных площадей на 4,8% территории страны. За предыдущие семь лет их площадь была увеличена лишь на 0,1%. И это – на бумаге. Леса – основной адаптационный ресурс страны. Но если и в последующие годы десятки машин осенью будут разъезжать по сёлам и продавать тысячи кубометров дров без всяких документов, на адаптации страны к изменению климата можно будет поставить большой крест.

«Если и в последующие годы десятки машин осенью будут разъезжать по сёлам и продавать тысячи кубометров дров без всяких документов, на адаптации страны к изменению климата можно будет поставить большой крест».

Лох на неудобиях

Сами лесоводы отрицают факт преступной вырубки лесов. Более того, они уже приступили к новым посадкам на неудобиях, большая часть которых относится к категории деградированных земель, где саженцы большинства деревьев тяжело приживаются. На очень сложных участках можно сажать кустарники, например лох, который переносит даже солёные почвы. А дубы, как утверждают работники леса, нормально себя чувствуют на хороших почвах, в поймах рек, которых у нас практически не осталось.

– Деревья вырубаются ещё и из-за регистрируемой в последние годы засухи, которая привела к обильному усыханию хвойных пород, страдают от неё и лиственные, в том числе и акациевые, несмотря на свою природную выносливость, – говорит директор государственного предприятия по лесному хозяйству Глодян Андрей Скорпан. – В прошлом году у нас было зафиксировано массовое усыхание дуба, которому около 45 лет. Когда регистрируются такие случаи, вызываются специалисты из профильного института, проводится обследование, а при усыхании более 40% назначаются сплошные санитарные рубки, после которых следуют процедуры лесовозобновления. На некоторых участках нужно просто менять породу. Но если климатические условия не изменятся, может случиться так, что у нас вообще не останется леса.

Работники лесного хозяйства озабочены тем, что после любых рубок остаётся деловая древесина, которую сейчас, даже после первичной обработки, нельзя экспортировать. Склады переполнены продукцией, которая теряет свои качества. Откуда брать деньги на развитие?

По следам Дон Кихота

Большинство лесов (87,2%) находится в собственности государства, 12,2% молодых посадок принадлежит местным органам власти в районах, а 0,6% – частным собственникам. Эксперты всё чаще озвучивают экологическую проблему, связанную с арендой лесов, из-за которой эти территории оказываются в плачевном состоянии.

– Мы около пяти лет воевали с ветряными мельницами, но всё же одержали победу – приостановили аренду лесов, – говорит председатель Экологического движения Молдовы Алеку Реницэ. – Есть постановление правительства, запрещающее сдавать лес в аренду. Мы предложили повысить плату за его аренду с 3 до 20 тыс. леев за гектар. Большая часть арендаторов по-варварски отнеслась к лесу. Если они хотят жить в лесу, пусть покупают землю, сажают деревья и живут в лесной зоне. Сейчас в аренду сдано около 12 тыс. гектаров земли. Для того чтобы обескуражить арендаторов, Экологическое движение Молдовы выступает с очередным предложением: повысить арендную плату до 100 тыс. леев за гектар. Тогда наши леса будут возвращены государству. Ещё в 2013 году мы предложили расширить все лесные массивы минимум на 20%. Этого можно добиться, если частных владельцев земли заинтересовать посадкой леса. В частности речь идёт о неплодородных почвах с низким бонитетом. Причём эти насаждения должны приобрести статус леса, а не лесных насаждений. Владельцы частных лесов должны соблюдать Лесной кодекс Республики Молдова.

Лесоводы стараются избегать разговоров, связанных с политикой. Власть меняется, а леса остаются. Но из-за того что в отрасль, даже временно, попадают непрофессионалы, леса могут серьёзно пострадать. Пару лет назад в лесном хозяйстве проводилась своеобразная кадровая чистка, учитывающая и политические взгляды. Под общую гребёнку попадали и специалисты, пытающиеся защитить лес. Сейчас выход один: вместе с экологами и лесоводами на защиту леса должен встать каждый гражданин Молдовы. Незаконными рубками занимаются люди, окружающие нас. И если мы молча созерцаем, как у нас на глазах осуществляется преступление перед лесом, если покупаем ворованный лес, то и сами являемся соучастниками этого преступления.

Лес – долгосрочное инвестирование

Мнение Харалампова

– Если говорить о государственном лесном фонде, который администрирует агентство Moldsilva, рубки ухода за лесом и сплошные рубки проводятся ежегодно, согласно планам лесоустройства, разработанным Институтом лесных исследований и лесоустройства, входящим в структуру нашего агентства. Под сплошные рубки попадают леса, достигшие эксплуатационного возраста, в основном акациевые насаждения. Вся заготовленная древесина идёт на нужды населения страны. Заявления о том, что лес рубят незаконно и в ходе рубок выход древесины больше запланированного, не обоснованы и беспочвенны.

С неправительственными природоохранными организациями у нас одни и те же цели: сохранение природных запасов страны, биологическое разнообразие лесов, увеличение их площадей путём посадки деревьев на землях, непригодных для сельского хозяйства, укрепление природных свойств лесозащитных насаждений и др. Экологи знают и делают свою работу, но хочется, чтобы их задача совпадала с нашей и мы совместно достигали намеченных планов путём решения задач и проблем лесного фонда страны.

Первостепенная задача агентства Moldsilva – повышение лесистости Молдовы до 20%. Посадка леса ведётся на землях, непригодных для сельского хозяйства. На данный момент в Молдове насчитывается около 130 тыс. га неудобий, которые мы постепенно можем осваивать. Поскольку лесное хозяйство находится на самофинансировании, нужна чёткая государственная программа финансирования работ по посадке новых насаждений.

Предприятия лесного хозяйства страны переживают не лучшие времена – чувствуется нехватка квалифицированных кадров, нет инвестиций, технологии устарели. Перед нами стоит задача перейти на более высокий уровень ведения лесного хозяйства с привлечением инвестиций и новых технологий, с учётом рационального использования природных ресурсов. Заработная плата в нашей отрасли оставляет желать лучшего. Чтобы исправить финансовое положение лесхозов, нужно по-новому управлять, планировать, использовать рациональную разработку лесов с последующей продажей лесопродукции как внутри страны, так и за её пределами. Особенно это касается деловой древесины, прошедшей глубокую обработку. Государство должно больше внимания уделять лесному хозяйству. Лес – это самое долгосрочное инвестирование, и делается оно для будущих поколений.

Иван Харалампов, директор государственного агентства Moldsilva

Наталья Устюгова