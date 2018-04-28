Драма на Рышкановке: женщина зарезала своего молодого любовника

28-летний молодой человек был найден с ножевым ранением в области груди в квартире на улице Григоре Виеру столичного сектора Рышкановка. В полицию обратились живущие по соседству люди.

Как рассказала пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати для Realitatea.md, правоохранительные органы установили, что жилье принадлежит 46-летней женщине. Она была в состоянии сильного алкогольного опьянения и не смогла объяснить, что произошло. Ее задержали на 72 часа.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Обстоятельства инцидента выясняются.