Драка в столичном заведении: иностранец избил давнего врага до больничной койки (ВИДЕО)

Драка в столичном заведении: иностранец избил давнего врага до больничной койки (ВИДЕО)

Конфликт между противниками, который перерос в драку, возник вчера, 9 ноября, в одном из столичных общественных заведений, расположенном на бульваре Штефан чел Маре.

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, звонок в Службу 112 поступил приблизительно в 22.45. Полиции сообщили о драке, произошедшей в питейном заведении.

Прибыв на место происшествия, правоохранители установили, что конфликт возник между мужчинами 38 и 44 лет соответственно. Была вызвана скорая помощь, так как один из участников драки получил телесные повреждения. В ходе выяснения обстоятельств стало известно, что агрессором является 38-летний иностранный гражданин. Он находится с жертвой в конфликте уже долгое время.

Пострадавший был доставлен в столичный Институт скорой медицинской помощи, а иностранец был сопровождён в Инспекторат полиции сектора Центр для выяснения обстоятельств. Он будет наказан в зависимости от травм, которые получил потерпевший.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md