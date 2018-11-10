Драка в столичном заведении: иностранец избил давнего врага до больничной койки (ВИДЕО)

Конфликт между противниками, который перерос в драку, возник вчера, 9 ноября, в одном из столичных общественных заведений, расположенном на бульваре Штефан чел Маре.

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, звонок в Службу 112 поступил приблизительно в 22.45. Полиции сообщили о драке, произошедшей в питейном заведении.

Прибыв на место происшествия, правоохранители установили, что конфликт возник между мужчинами 38 и 44 лет соответственно. Была вызвана скорая помощь, так как один из участников драки получил телесные повреждения. В ходе выяснения обстоятельств стало известно, что агрессором является 38-летний иностранный гражданин. Он находится с жертвой в конфликте уже долгое время.

Пострадавший был доставлен в столичный Институт скорой медицинской помощи, а иностранец был сопровождён в Инспекторат полиции сектора Центр для выяснения обстоятельств. Он будет наказан в зависимости от травм, которые получил потерпевший.