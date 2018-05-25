Драка в клубе закончилась смертью мужчины: кикбоксёр избил его до комы из-за девушки (АУДИО)

Трагедией закончилось празднование дня рождения в столичном клубе, где произошла драка, одним из участников которой стал борец К1.

В ночь с 24 на 25 мая в больнице скорой помощи скончался 30-летний мужчина, пишет protv.md. По словам врачей, он скончался от серьёзных повреждений внутренних органов. Мужчина пролежал в коме 5 дней. Супруга погибшего утверждает, что её мужа избил спортсмен, который занимается кикбоксингом.

Стоит отметить, что у погибшего остался ещё и 7-летний ребёнок. Убитая горем супруга уверена, что её муж стал жертвой драки в ночном клубе. По её словам, 18 мая он отправился в ночное заведение на празднование дня рождения своего друга, где всё и случилось.

– Знакомая объяснила мне, что конфликт начался из-за одной девушки. Спортсмен начал к ней приставать, а приятель моего мужа хотел её защитить. Борец набросился на него, а потом и на моего мужа. Он избивал его ногами до смерти. Он пролежал в коме 5 дней, а потом мне позвонили и сказали, что он умер. Я осталась с 7-летним ребёнком, – сообщила супруга погибшего.

Генеральный инспекторат полиции возбудил уголовное дело.