Драка собутыльников в Новых Аненах завершилась убийством

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Молодой человек скончался после того, как его избил приятель, с которым они вместе выпивали спиртные напитки. Убийство произошло вчера, 2 декабря, в селе Бульбоака Новоаненского района.

Погибший, 24-летний парень, в ночь с воскресенья на понедельник выпивал алкогольные напитки вместе с приятелями 23 и 17 лет. Ближе к утру между ним и 23-летним парнем случилась ссора, которая завершилась убийством. Собутыльник нанёс жертве множество ударов кулаком по голове. Пострадавший получил серьёзные травмы и скончался до приезда скорой помощи, передаёт deschide.md.

По данным Инспектората полиции Новых Анен, подозреваемый был задержан на 72 часа. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Органы правопорядка устанавливают все обстоятельства преступления.