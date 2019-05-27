Драка девочек в столичном лицее завершилась черепно-мозговой травмой (ВИДЕО)

0

В одном из столичных лицеев две девочки хотели решить конфликт с помощью кулаков. Одноклассники решили в ссору не встревать, но в удовольствии снять на видео драку девочек себе не отказали. Вскоре запись попала на просторы Интернета.

Инцидент произошёл в конце прошлой недели в лицее «Петру Мовилэ» столичного сектора Ботаника. Ученики 12-го класса тогда репетировали танец к празднованию Последнего звонка. С чего началась ссора – неизвестно. По словам автора публикации в социальной сети, одна из девочек получила черепно-мозговую травму в результате драки.

– Администрация лицея отказалась принимать в этом участия. Они даже не удосужились поинтересоваться о самочувствии пострадавшей. Ученица должна была самостоятельно вызывать скорую помощь и родителей. Вечером, когда мама девочки пришла в школу, представители администрации сказали ей, что у девочки болело горло 2 недели и из-за этого у неё могло произойти сотрясение, – рассказала автор поста.

По словам автора, у девочки, которая ударила одноклассницу, есть чёрный пояс по карате, поэтому её удар был достаточно сильным. Начальник приёмного отделения Института неврологии и нейрохирургии Александр Грумеза сообщил, что пациентке была оказана первая медицинская помощь, но она не была госпитализирована, передаёт realitatea.md.