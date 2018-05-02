ДПМ выходит на дороги

Партия власти не скупится на обещания

В рейтинге за 2017 год, составленном организацией «Всемирный экономический форум», Молдова по качеству дорог заняла 128-е место среди 137 стран. Наши магистрали чуть лучше, чем в Мозамбике, Парагвае, Йемене, Гвинее, на Мадагаскаре и в Демократической Республике Конго.

То яма, то канава

И это несмотря на то, что ежегодно на реконструкцию и строительство дорог у нас тратятся миллиарды леев. Возмущает бесконечно тот факт, что многие отремонтированные магистрали буквально через короткое время начинают трескаться, полотно проседает волнообразно, а после первой зимы уже образуются ямы.

Плохое состояние молдавских трасс признаёт и ГП «Государственная администрация дорог», которая недавно обнародовала ежегодный отчёт об управлении Дорожным фондом Молдовы в 2017 году. Выясняется, что 70% наших автомагистралей превысили все допустимые сроки эксплуатации. 30,43% дорог находятся в удовлетворительном, 20,21% – в плохом, а 12,39% – в очень плохом состоянии. Дорожных полотен хорошего качества у нас 17,65%, а отличных – 16,32%.

Искусство обмана

Как выяснили «АиФ в Молдове», власти, ссылаясь на острую необходимость улучшить качество молдавских дорог, планировали к 2018 году увеличить бюджет Дорожного фонда (ДФ) до 4 млрд леев. Однако это вовсе не означало, что все деньги направились бы на реабилитационные работы. Пообещали же власть предержащие, что после четырёхкратного повышения акцизов на топливо (до 80%), которые будут направляться в ДФ, дороги у нас обязательно станут лучше. Однако, как водится, согласие на повышение под любыми предлогами выбивают, а данных обещаний не выполняют.

Реальные сборы в Дорожный фонд, с учётом 80% от акцизов на топливо, в 2018 году должны были составить 2,2 млрд леев. Однако правительство и парламент, как оказалось, отступив от положений Закона о Дорожном фонде, единогласно решили, что отчисления в ДФ от общего объёма акцизов на нефтепродукты не могут превышать 44,14%. А это значит, что вместо 1,76 млрд из акцизов в фонд было перечислено 968 млн леев. 45% где-то затерялись.

Предвыборный трюк

И вот миссию «спасителя нации» в преддверии парламентских выборов решила взять на себя правящая власть. Чего только не пообещаешь избирателям, чтобы завоевать их расположение? ДПМ решила показать свою «хозяйскую жилку», взявшись за ремонт национальных и местных дорог. По этому случаю демократы объявили о запуске с мая т. г. программы «Хорошие дороги для Молдовы». Правящая власть раздаёт очередные обещания: мол, в ближайшем будущем наша страна заполучит новые дороги, на которые отводится бюджет в 1,6 млрд леев. Значит, до сих пор таких средств не хватало, чтобы хоть чуть-чуть привести их в порядок, а сейчас на эту сумму запланировано реабилитировать аж 1200 километров дорог в 1241 населённом пункте. Протяжённость дорожных полотен, подлежащих ремонту, варьирует от 100 метров до одного километра, а бюджеты – от одного до трёх миллионов леев. Представители ДПМ заверили, что все дороги будут заасфальтированы, даже те отобранные участки, которые данного покрытия в жизни не имели. А при обнаружении некачественной работы устранять дефекты будут компании-исполнители работ.

А с какой заботой о народе в преддверии выборов стали говорить демократы! Ремонт дорог затевается не только ради приведения их в порядок, а чтобы дать нашим экономическим агентам и рядовым гражданам на этом заработать. Якобы для них важно, чтобы в аукционах участвовали местные компании, чтобы на появившиеся рабочие места они трудоустраивали жителей тех населённых пунктов, где будут обновляться дороги. Какая забота о стране и её гражданах! Вот только интересно, как долго будут эксплуатироваться «предвыборные дороги» от демократического большинства? Или виноватыми, в случае чего, сделают дорожников, которые не сумеют на мизерные дотации выдать качество на века?

Анастасия Погодина