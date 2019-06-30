ДПМ осталась и без руководства, и без офиса

0

Генеральный секретарь и все заместители председателя Демократической партии Молдовы подали в отставку, а внеочередной съезд партии, на котором будет избрано новое руководство формирования, состоится 27 июля. Решение об этом было принято в субботу, 29 июня, на заседании Национального политического совета ДПМ.

С заявлениями для прессы после заседания совета выступил председатель фракции демократов в парламенте Республики Молдова Павел Филип, который отметил, что это может быть последняя встреча с прессой в нынешней штаб-квартире ДПМ. Партия не в состоянии состоянии содержать нынешний офис, поэтому было решено переехать в другое помещение, пояснил он.

По словам Павла Филипа, который обеспечит до 27 июля временное исполнение обязанностей председателя ДПМ, «съезд должен быть организован быстро, после всех конференций территориальных организаций страны, которые делегируют на съезд своих представителей и изберут новое руководство партии. Вместе с тем, будет утверждена и новая программа партии».

Напомним, ДПМ ушла в оппозицию 14 июня, незаконно удерживая власть почти неделю после того, как 8 июня было создано новое парламентское большинство и избрано правительство. На этой неделе бывший председатель ДПМ Владимир Плахотнюк подал в отставку с поста лидера партии.