ДПМ хочет взять реванш в столице…

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О потугах демократов вернуться во власть

Местные выборы 2019 года уже в полном разгаре. Особенно яростно схватка идёт за столицу страны – Кишинёв.

Спойлеры, клоны и невидимки

Количество граждан, подавших документы для регистрации на выборах мэра в столице, обескураживает – 19! Пока что зарегистрировано только 7 кандидатов:

Ион Чебан, Партия социалистов РМ (ПСРМ); Андрей Доникэ, Движение профессионалов Speranța-Nadejda; Теодор Кырнац, Партия «Воля народа» (PVP); Валерий Клименко, Партия ШОР; Валерий Мунтяну, Партия «Союз спасения Бессарабии» (USB); Виктор Киронда, Социал-политическое движение «Новая сила»; Виталий Возной, Партия Европейские левые (PSE).

Безусловно, доказывать кому-то, что Мунтяну, Кырнац, Клименко – проекты Плахотнюка, не имеет смысла.

Т. Кырнац был членом Совета магистратуры при режиме Плахотнюка, верой и правдой служил своему боссу. Мы не услышали из его уст никакой критики в адрес режима, не было ни одного демарша против коррумпированной судебной системы. Наоборот, он её ревностно защищал.

В. Мунтяну, экс-депутат ЛП и кандидат по спискам блока ACUM, экс-министр окружающей среды, чуть ли не самый яростный янычар Плахотнюка. Он с подачи олигарха подписал в 2016 году договор о концессии 40 % территории с американским офшором Frontera Resources LTD. Причём офшор по сей день не заплатил ни одного лея в бюджет страны. Он же, на радость Плахотнюку, обязал немецкого инвестора сдавать металлолом в пользу Metalferos. И таких примеров в его карьере десятки.

В. Клименко, отдавший партию фигуранту уголовного дела Илану Шору, также претендует на звание почётного слуги Демпартии. Понятно, что набрать 2% – это предел мечтаний данного товарища. Расчёт на то, что именно этих процентов может не хватить Иону Чебану для победы в первом туре. Поэтому весь свой праведный гнев он направит против кандидата от ПСРМ.

Остальные претенденты на должность мэра прославились чередой публичных скандалов, разыгрывая спектакль «борьбы за народное дело». Прошли год, два – гоп! и они идут по спискам.

Безусловно, все эти шесть кандидатов будут бороться за почётное звание «Господин 1 %».

Вопрос здесь даже не в том, кто сделал больше. Вопрос в том, кто знает, что и как делать, кто готов взять на себя риск и идти напролом против строительной мафии, чиновничьих картелей, кто не побоится бросить им вызов, кто знает, как сделать город лучше.

Рать Плахотнюка

Далее список состоит из граждан, терпеливо ждущих регистрации. Здесь реальный претендент – только Андрей Нэстасе, лидер партии «Платформа «Достоинство и Правда», он же глава МВД. Все остальные, почти без исключений, – сателлиты ДПМ. Такой орды, идущей под флагами ДПМ, мы ещё не видели! Видимо, демократы готовы на всё, чтобы сохранить контроль над столицей, над схемами и землёй! За спиной ДПМ видна тень строительной мафии и всевозможных картелей.

Судите сами:

Думитру Цыра, Европейская народная партия Юрия Лянкэ (ЕНПМ), которая была в альянсе с ДПМ в 2016 – 2018 годах;

Владимир Чеботарь, экс-министр юстиции ДПМ;

Иван Дьяков, брат Дмитрия Дьякова, «Наша Партия»;

Виталий Маринуца, Экологическая партия зелёных (PVE);

Дорин Киртоакэ, Либеральная партия;

Октавиан Цыку, Партия национального единства А. Шалару (PUN);

Влад Цуркану, Народная румынская партия (PPR);

Лилия Раногаец, Национал-либеральная партия (PNL);

Борис Волосатый, Партия Democrația Acasă (PPDA);

Александр Фетеску, ЛДПМ;

Сергей Тома, Партия людей труда (и такая появилась!);

Андрей Нэстасе, блок ACUM.

Некоторые из этих кандидатов участвовали в коррупционных схемах с ДПМ, как Д. Киртоакэ. Другие были в правительстве/альянсе с ДПМ, как

В. Маринуца, О. Цыку. Третьи, как В. Цуркану, который работал в качестве пресс-секретаря президента Н. Тимофти, прославившийся назначением правительства П. Филипа и генпрокурора Э. Харунжена, за что и удостоился личного кабинета, секретарши и автомобиля после ухода в отставку.

Думитру Цыра и вовсе был одним из главных пропагандистов Плахотнюка, будучи директором Realitatea TV. Кстати, он и сейчас усердно занимается тем же: критикует ПСРМ и ACUM, хвалит ДПМ и Плахотнюка. Дослужился до члена Комиссии по неподкупности (ANI).

В этом списке есть и откровенные клоны – партия Democrația Acasă. Её укороченное название – PPDA – фактически идентично названию Платформы DA. Мы даже удивлены, почему ЛП не выставила вновь своего советника – Иона Чебана! На парламентских выборах они ведь так и сделали.

В этом списке любопытство вызывает депутат Октавиан Цыку, покинувший на днях блок ACUM. Он был членом сателлита ДПМ – ЛП Гимпу, потом членом другого сателлита демократов – ЕНП Лянкэ, потом переметнулся к блоку ACUM, потом примкнул к ПНЕ Шалару, которого назвать борцом с Плахотнюком не поворачивается язык. Работал много лет в газете Плахотнюка Timpul. Критикует блок ACUM за альянс с ПСРМ. Но при этом убеждает всех, что он не с Плахотнюком. Но у Цыку печалька: не успел сфотографироваться с Траяном Бэсеску – как появилась новость, что румынский суд признал экс-президента Румынии осведомителем спецслужб!

Видимо, единственный кандидат, который не связан с ДПМ, – это бывший прокурор Кишинёва Иван Дьяков, из «Нашей Партии». Его брат Дмитрий Дьяков был 10 лет правой рукой Плахотнюка, а сам Иван Дьяков трубит везде, что борется с Плахотнюком и собственным братом….

Кстати, прокурором города он стал аккурат с приходом ДПМ и Плахотнюка к власти. Ни одного громкого дела против мафии демократов мы от этого товарища так и не увидели. Зато видели, как клан Дьякова захватывал здания и землю у муниципия.

Стоит ли удивляться?

О фаворите кишинёвской гонки

В этой гонке программы есть только у двух кандидатов – у Иона Чебана и Виктора Киронды. Остальные идут на лозунгах, кричалках и масштабных объёмах помоев против оппонентов.

А в чём проблема? Зачем программы, кому они вообще нужны?

Ион Чебан родился в Кишинёве, знает город как никто другой. Он рос вместе с ним. Его дом здесь, а не в Москве или во Франкфурте. Поэтому он боролся за город, помогал ему, строил, ремонтировал, запускал проекты. Ведь ему жить тут, а не в Майами.

У Иона Чебана огромный управленческий опыт. Он был вице-министром образования, отвечал за международные проекты, знает, как убеждать доноров и инвесторов участвовать в различных проектах, привлекать деньги в Молдову. Он же руководил фракцией ПСРМ в мунсовете, лично курировал десятки социальных, инфраструктурных проектов. Про таких говорят коротко – «Профессионал!»

При этом, не умаляя качеств других конкурентов, следует признать, что Ион Чебан на голову выше всех своих оппонентов. Разница между ними в образовании, опыте, управленческих качествах и в достижениях просто ошеломляющая.

На голову выше…

Во-первых, только у Иона Чебана – солидное образование в сфере городского управления. Здесь ни один конкурент с ним не может тягаться.

Он получил образование в самых престижных вузах мира. В 2015 – 2019 годах Чебан интенсивно учился, работал над собой, повышал свои знания, внедрял их в практику.

Судите сами:

1) Национальная школа управления при премьер-министре Французской Республики, Париж, Французская Республика;

2) Академия публичного управления при президенте РФ;

3) Королевский колледж, Институт правительства, Лондон, Великобритания;

4) Школа управления, Берлин, ФРГ.

5) РАНХИГС, Москва, РФ. Доктор государственного управления.

Во-вторых, Ион Чебан много боролся с коррупцией в мэрии. Он раскрыл мошеннические схемы с парковками, земельными участками, госзакупками автобусов. На них и попались Киртоакэ, Грозаву, Гамрецки, Кодряну и так далее.

Но куда сложней была борьба со строительной мафией, которая буквально окутала всю мэрию своими щупальцами, имея прямых покровителей в правительстве, парламенте, офисе ДПМ. Эта мафия шла бульдозером на жителей города, разрушала парки, детские площадки, избивала граждан.

Ион Чебан остановил 37 незаконных строек.

Все жители Ботаники помнят беспредел строительной мафии на бул. Дечебал, 66, 72, 21, Трандафирилор, 6, переулке Запорожье, на бул. Дачия, 5, 55, на Пандурилор, 2. Автор этих строк и сам получил хороших тумаков от охранников, которым было плевать на депутатскую неприкосновенность.

Отчаянные битвы шли на Рышкановке на улицах А. Дога, 32/2, Димо, 31/1, Димо, 7/3 – Зимбрулуй (напротив Института труда). Здесь тоже удалось остановить строительство незаконных автозаправок и многоэтажки.

Убеждён, что и жители Боюкан помнят сражения против возведения объектов на ул. Каля Ешилор, 11/2 (Парк Alunel), Каля Ешилор, 16/2 (в Парке La Izvor), Каля Ешилор, 55, Н. Костин, 51 (угол О. Гибу), Белинского, 4. Здесь огромными усилиями удалось остановить стройки многоэтажек и бензоколонок прямо в парках и во дворах, защитить право детей, если хотите, на детство.

В битве за земельный участок на ул. Крянгэ, 1 (у Пединститута, ансамбль «Кодрянка») участвовал и ваш скромный слуга. Противостояние длилось много недель, но нам удалось отстоять парк.

Особенно тяжело шли бои за центр города. Здесь сотка стоит 30 тысяч евро и выше. Вот почему мафия застройщиков зубами вцепилась в участок на ул. Друмул Виилор, 40/2, в парке на ул. Трифан Балтэ, Хынчешть, 60, Г. Асаки, 4, Тимиш, 14 – везде она пыталась строить десятки многоэтажек.

Особый казус случился на ул. Тестемицану, 3 – на виадуке за Toyota-центром, где с трудом было остановлено строительство торгового центра. Вы не поверите, но в этом случае было выявлено мошенничество с привлечением мёртвых душ!

Скажу как есть: Ион Чебан – не просто управленец и профессионал. Он боец. Но, в отличие от многих бойцов, он всегда боролся не за себя, а за горожан. И именно за это его уважают жители, которых он защищал и которым помог. А разве этого мало?

Ион Чебан сделал много для города. Ему есть с чем идти к избирателю. С чем идут его оппоненты, кроме как с ядовитой критикой и эротическими фантазиями, мы не знаем.

Ион Васильевич долго боролся за бюджет, за социальные и инфраструктурные проекты. И 19 советникам ПСРМ многое удалось сделать, даже не имея поддержки мэра столицы.

Было построено 190 игровых и 70 спортивных площадок, 10 стадионов, отремонтировали 170 школ, 190 детсадов, купили 12 единиц спецтехники, 40 новых троллейбусов, 31 новый автобус, установили 1132 скамейки и 20 беседок, запущен поющий фонтан на Ботанике, отреставрирован парк Валя Морилор. Десятки тысяч семей получили социальную помощь.

Вопрос здесь даже не в том, кто сделал больше. Вопрос в том, кто знает, что и как делать, кто готов взять на себя риск и идти напролом против строительной мафии, чиновничьих картелей, кто не побоится бросить им вызов, кто знает, как сделать город лучше.

Борьба за мэрию в полном разгаре.Не хочу ванговать и не буду. Но я точно знаю, что он защитил тысячи граждан от беспредела строительной мафии. Точно знаю, что он помог десяткам тысяч с компенсациями, пособиями и др. И я точно знаю, что они ему всегда будут благодарны.

А это дорогого стоит!

Богдан Цырдя, политолог