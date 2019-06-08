Дожди уничтожили десятки гектаров сельскохозяйственных земель на севере и юге страны (ФОТО, ВИДЕО)

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Проливные дожди за последние дни затопили многочисленные подвалы, погреба и частные дома в Сорокском, Бричанском, Флорештском, Дрокиевском и Рышканском районах. Стихия нанесла ущерб и на юге страны, уничтожив более 300 гектаров сельскохозяйственных культур.

Как сообщила пресс-секретарь Главного инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) Лилиана Пушкашу, спасатели Управления чрезвычайных ситуаций Сорокского района провели работу по откачке воды из домов и дворов в Пырлице, Старых Кэинарах, Луговом и Вэденах. Помощь спасателей понадобилась для откачки воды и в селах Трифанешты, Фрумушика, Александровка и Извоаре Флорештского района, где было затоплено 11 домохозяйств, а также многие подвалы.

В Унгенском районе воду откачали из затопленного подвала гимназии села Кондратешты. По предварительным данным, в АТО Гагауз Ери затоплено более 220 гектаров кукурузы, 100 гектаров подсолнечника и 3 гектара пшеницы, передаёт moldpres.md.

Территориальные комиссии по чрезвычайным ситуациям работают на местах для оценки материального ущерба.