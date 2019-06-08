Дожди уничтожили десятки гектаров сельскохозяйственных земель на севере и юге страны (ФОТО, ВИДЕО)

Дожди уничтожили десятки гектаров сельскохозяйственных земель на севере и юге страны (ФОТО, ВИДЕО)

Проливные дожди за последние дни затопили многочисленные подвалы, погреба и частные дома в Сорокском, Бричанском, Флорештском, Дрокиевском и Рышканском районах. Стихия нанесла ущерб и на юге страны, уничтожив более 300 гектаров сельскохозяйственных культур.

Как сообщила пресс-секретарь Главного инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) Лилиана Пушкашу, спасатели Управления чрезвычайных ситуаций Сорокского района провели работу по откачке воды из домов и дворов в Пырлице, Старых Кэинарах, Луговом и Вэденах. Помощь спасателей понадобилась для откачки воды и в селах Трифанешты, Фрумушика, Александровка и Извоаре Флорештского района, где было затоплено 11 домохозяйств, а также многие подвалы.

В Унгенском районе воду откачали из затопленного подвала гимназии села Кондратешты. По предварительным данным, в АТО Гагауз Ери затоплено более 220 гектаров кукурузы, 100 гектаров подсолнечника и 3 гектара пшеницы, передаёт moldpres.md.

Территориальные комиссии по чрезвычайным ситуациям работают на местах для оценки материального ущерба.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md