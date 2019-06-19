Дожди прошли, возвращается жара: столбики термометров вновь покажут за +30 градусов

Дожди прошли, возвращается жара: столбики термометров вновь покажут за +30 градусов

После пары дней дождей с грозами в Молдову вновь приходит жара. По данным Государственной гидрометеорологической службы, сегодня температурные максимумы достигнут +32 °C.

В Бричанах воздух прогреется до +27 градусов, в Сороках и Бельцах – до +28. Ещё теплее будет в Оргееве. В Леова ожидается +31 °C, а в Комрате и Кагуле температура достигнет 32 градусов, пишет agora.md.

В столице метеорологи обещают 30 градусов жары. В последующие дни днём температурные показатели будут колебаться от +28 до +31 градусов, а ночью – от +17 до +20.

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