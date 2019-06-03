Дождевой апокалипсис обрушился на Кишинёв: дома затоплены, автомобили сносит водой (ФОТО, ВИДЕО)

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Обильные осадки обрушились этой ночью на Кишинёв. Дождь непрерывно идёт во всех секторах столицы, затапливая при этом улицы и дома. Дорожное движение в некоторых зонах города парализовано.

Многие интернет-пользователи опубликовали сегодня утром в соцсетях фотографии улиц Кишинёва. Некоторые из них превратились в настоящие реки, машины по ним не едут, а плывут. Дорожное движение заблокировано в секторе Буюканы, на улице Каля Ешилор. По словам жителей столицы, троллейбусы в этой зоне не курсируют на данный момент из-за непогоды.

В одной зоне сектора Буюканы в результате обильных осадков затопило первые этажи домов. По улицам, как по реке, плывут стройматериалы, а машины затоплены так, что видно их меньше, чем наполовину.