Дождь со снегом, сильный ветер и плюсовая температура: погода в Молдове вновь испортится

Метеорологи объявили желтый код метеоопасности на 8 февраля.

Так, согласно их сообщению, в связи с перемещением южного циклона вблизи Молдовы 8 февраля характер погоды в республике изменится. В стране пройдут осадки, днем – сильные в виде дождя, на севере – в виде дождя и мокрого снега, налипание мокрого снега на проводах и ветвях деревьев. Ветер будет дуть с востока, порывами 15-20 м/c.

Температура воздуха днем в северных районах будет держаться в районе +1..+4 градусов, в центральных – +2..+5, в южных – +4..+9.

Объявлено также гидрологическое предупреждение в связи с потеплением. Так, на реках и водоемах республики с 30 января по 9 февраля ожидается разрушение ледяного покрова. Лед будет пропитан водой, рыхлый и выходить на лед опасно.

Родителей несовершеннолетних детей и любителей зимней рыбной ловли просят быть предельно внимательными.