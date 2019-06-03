Дождь на улице, дождь в транспорте: столичный троллейбус затопило водой (ВИДЕО)

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Столичный троллейбус пострадал после дождя. Вода, которой затопило улицу Ион Крянгэ, проникла и в троллейбус.

Улица Ион Крянгэ в столичном секторе Буюканы выглядит сегодня, как во время потопа. Остановка была затоплена, а в троллейбус невозможно было войти, не намочив ноги, передаёт protv.md.

Многие жители города поделились фотографиями непогоды в социальных сетях. В частности, в сети появилось красноречивое фото затопленного подземного перехода на улице Измаил. Последствия непогоды обсуждали сегодня и на оперативном заседании в примэрии.