Дождь и сильный ветер в некоторых районах: полиция выступила с рекомендациями на случай непогоды (ВИДЕО)

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В целях предотвращения ДТП в случае неблагоприятных погодных условий НИП рекомендует водителям следить за прогнозом погоды перед тем, как отправиться в путь.

В дождливую погоду водителям необходимо держаться на большем расстоянии от впереди находящихся машин, а также избегать опасных маневров и резких торможений.

Осадки могут стать причиной затора на дорогах. Водителей просят сохранять спокойствие и не блокировать перекрёстки, а также выполнять маневры только при условии хорошей видимости. При этом пешеходов просят переходить улицу только в специально отведённых для этого местах.