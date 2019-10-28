“Доверилась своему мальчику”: пьяная женщина без прав и опыта вождения села за руль автомобиля (ВИДЕО)

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Во время беседы с патрульным инспектором нарушительница попыталась возложить ответственность на своего бойфренда, который, в свою очередь, позволил ей сесть за руль автомобиля без прав и в пьяном состоянии. Женщина сказала, что доверилась своему молодому человеку.

Инцидент произошёл в субботу, 26 октября. На улице Василе Александри в центре столицы полицейские остановили автомобиль марки Toyota, за рулём которого находилась 29-летняя женщина. Аппарат Drager показал, что в выдыхаемом ей воздухе содержалось 1,15 мг/л алкоголя, что превышает норму почти в 10 раз. Стоит отметить, что её пассажир также находился в нетрезвом состоянии.

В ходе беседы с патрульным выяснилось, что у женщины нет водительского удостоверения, а автомобиль, которым она управляла, ей не принадлежит. Несмотря на это, правонарушительнице грозит наказание, предусмотренное действующим законодательством.