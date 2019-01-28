Достучаться до сердца каждого: за 3 дня избирательной кампании социалисты пообщались с более чем 16 тысячами граждан по всей Молдове

0

25 января Партия социалистов запустила свою избирательную кампанию во всех одномандатных округах Республики Молдова. На протяжении всего этого периода 15 тысяч агитаторов будут призывать граждан голосовать за ПСРМ и за кандидатов партии по округам.

Как рассказала в рамках пресс-конференции председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный, сразу после запуска кампании кандидаты ПСРМ начали проводить встречи с гражданами на местах. За 3 дня таковых состоялось более 350. В них приняли участие более 16 тысяч граждан.

– Это были разные встречи: и большие, и нет. Мы не ставили перед собой цель собирать огромные залы. В разных населенных пунктах – разная ситуация. Мы будем продолжать проводить встречи и на предприятиях, и в государственных учреждениях, и так далее, – сказала она.

В рамках встреч социалисты раздают гражданам свою газету, в которой опубликована перевыборная платформа ПСРМ. Она представляет собой социально-экономическую программу развития страны на ближайшие 4 года, исходя из текущей ситуации в республике.

– Мы проанализировали ситуацию в Молдове, начиная с 1989 года, что произошло в Республике Молдова, куда мы движемся, и к чему мы пришли. Хочу вам сказать, что на данный момент экономика страны находится на уровне 75% от того, чтобы было в 1989 году. Что нам нужно сделать и почему это произошло? Конечно, мы говорим об этом с гражданами, отвечаем на их вопросы. Наша цель – достучаться до сердца каждого, пообщаться с каждым и объяснить, почему социалисты лучше, чем другие, что мы хотим сделать, и что сделаем, потому что мы хотим смотреть в глаза гражданам и после следующих выборов. У нас мудрые граждане, нельзя запугать всю страну, – отметила Гречаный.

Напомним, выборы в парламент страны пройдут 24 февраля. 25 января стартовала избирательная кампания, которая продлится 30 дней.