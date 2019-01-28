Достучаться до сердца каждого: за 3 дня избирательной кампании социалисты пообщались с более чем 16 тысячами граждан по всей Молдове

Достучаться до сердца каждого: за 3 дня избирательной кампании социалисты пообщались с более чем 16 тысячами граждан по всей Молдове

25 января Партия социалистов запустила свою избирательную кампанию во всех одномандатных округах Республики Молдова. На протяжении всего этого периода 15 тысяч агитаторов будут призывать граждан голосовать за ПСРМ и за кандидатов партии по округам. 

Как рассказала в рамках пресс-конференции председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный, сразу после запуска кампании кандидаты ПСРМ начали проводить встречи с гражданами на местах. За 3 дня таковых состоялось более 350. В них приняли участие более 16 тысяч граждан.

– Это были разные встречи: и большие, и нет. Мы не ставили перед собой цель собирать огромные залы. В разных населенных пунктах – разная ситуация. Мы будем продолжать проводить встречи и на предприятиях, и в государственных учреждениях, и так далее, – сказала она. 

В рамках встреч социалисты раздают гражданам свою газету, в которой опубликована перевыборная платформа ПСРМ. Она представляет собой социально-экономическую программу развития страны на ближайшие 4 года, исходя из текущей ситуации в республике.

– Мы проанализировали ситуацию в Молдове, начиная с 1989 года, что произошло в Республике Молдова, куда мы движемся, и к чему мы пришли. Хочу вам сказать, что на данный момент экономика страны находится на уровне 75% от того, чтобы было в 1989 году. Что нам нужно сделать и почему это произошло? Конечно, мы говорим об этом с гражданами, отвечаем на их вопросы. Наша цель – достучаться до сердца каждого, пообщаться с каждым и объяснить, почему социалисты лучше, чем другие, что мы хотим сделать, и что сделаем, потому что мы хотим смотреть в глаза гражданам и после следующих выборов. У нас мудрые граждане, нельзя запугать всю страну, – отметила Гречаный. 

Напомним, выборы в парламент страны пройдут 24 февраля. 25 января стартовала избирательная кампания, которая продлится 30 дней.

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