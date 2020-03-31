Достойный поступок! Молдавские студенты изготовили две тысячи масок с защитным экраном для врачей

Достойный поступок! Молдавские студенты изготовили две тысячи масок с защитным экраном для врачей

Учащиеся Технического университета и Государственного университета медицины и фармакологии объединились и изготовили две тысячи масок с защитным экраном для врачей, борющихся с коронавирусом. Об этом на брифинге для прессы заявила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну. 

По ее словам, вчера оборудование было распределено по больницам, в том числе районным. Молодые люди продолжат работу. Предположительно, будут изготовлены еще тысячи таких масок-экранов.

Министр поблагодарила студентов, отметив, что это “хороший пример для всех нас”.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md
>