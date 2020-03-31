Достойный поступок! Молдавские студенты изготовили две тысячи масок с защитным экраном для врачей

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Учащиеся Технического университета и Государственного университета медицины и фармакологии объединились и изготовили две тысячи масок с защитным экраном для врачей, борющихся с коронавирусом. Об этом на брифинге для прессы заявила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.

По ее словам, вчера оборудование было распределено по больницам, в том числе районным. Молодые люди продолжат работу. Предположительно, будут изготовлены еще тысячи таких масок-экранов.

Министр поблагодарила студентов, отметив, что это “хороший пример для всех нас”.

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