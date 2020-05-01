Достойный поступок: 20 переболевших коронавирусом мужчин стали донорами плазмы

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20 мужчин, излечившихся от коронавируса, сдали плазму крови с антителами на COVID-19. Доноры могут помочь в лечении пациентов с коронавирусом, находящихся в тяжёлом состоянии.

По словам директора Национального центра переливания крови, на следующей неделе плазму крови с антителами на COVID-19 сдадут ещё 15 добровольцев. Желание стать донорами изъявили жители Кишинёва, а также Каушанского, Штефан-Водского, Унгенского и Сорокского районов, передаёт deschide.md.

Врачи отмечают, что состояние пациентов, которым сделали переливание плазмы, пока остается тяжёлым, но медики настроены оптимистично и надеются, что первые результаты не заставят себя долго ждать.

Директор Национального центра переливания крови призывает других жителей страны, переболевших COVID-19, сдавать кровь и помогать спасать жизни тех, кто находится в тяжелом состоянии.

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