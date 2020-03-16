Достойно уважения! Группа водителей предлагает медработникам бесплатно возить их на работу и домой (ФОТО)

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Некоторые неравнодушные водители предложили свою безвозмездную помощь медработникам, которые в этот нелёгкий для Молдовы период с риском для собственного здоровья работают не покладая рук. Предложение стало таким востребованным, что водители создали для этого группу в Viber.

Свои предложения водители разместили в группе социальной сети «Город без маршруток». Некоторые из них отметили, что машина продезинфицирована. Кроме того, водитель предложит медработнику средства защиты: маску и перчатки.

– Уважаемые врачи! В связи с распространением коронавируса и тяжёлой ситуацией в стране, бесплатно отвезу на работу или с работы на машине. Заявку делайте заранее. Мы ценим ваш нелёгкий труд! – написал один из добровольцев.

В связи с тем, что предложение стало очень востребованным, водители решили создать группу в приложении Viber, с помощью которой медработники смогут быстро найти машину. Её создатели призывают водителей, которые имеют возможность подвозить врачей на работу и домой, а также самих медработников, вступать в группу.

Найти группу можно здесь.