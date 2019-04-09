Доставленный в Кишинёв в критическом состоянии пациент из Тараклии скончался в больнице

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Доставленный экипажем SMURD из Тараклии в Кишинёв 28-летний пациент скончался в реанимации Больницы скорой помощи.

6 апреля в реанимационном отделении Больницы скорой медицинской помощи в Кишинёве скончался избитый месяц назад молодой человек. Он был доставлен из Тараклийской районной больницы в столицу экипажем SMURD. В Кишинёве пациент перенёс две операции, но его диагноз – закрытая черепно-мозговая травма, контузия головного мозга и субдуральная гематома слева – был несовместим с жизнью, пишет портал tuk.md.

Прокуратура Тараклийского района ждёт результаты судебно-медицинской экспертизы. Прокурор района Анатолий Чуляку сообщил, что 5 апреля было заведено уголовное дело по статье 151 части 1 УК РМ «Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения или иного тяжкого вреда здоровью».

– Если судмедэксперт придет к выводу, что нанесение тяжких телесных повреждений привели к смерти, то подозреваемому грозит от 12 до 15 лет лишения свободы, — утверждает прокурор.

Ранее прокуратурой района Тараклия было возбуждено уголовное дело по факту хулиганства. Сейчас, по словам прокурора, обе статьи будут объединены и «будут рассматриваться в одном контексте». Предполагается, что молодой человек был избит своим приятелем, который вымогал у него деньги.