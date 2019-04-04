Доставленный в больницу погорелец устроил дебош и сломал нос врачу

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Сообщение о пожаре поступило около часа ночи от жителей села Незавертайловка. Загорелся камыш, а ветром пламя перекинулось на крышу расположенного поблизости дачного домика. На место происшествия выехал пожарный расчёт.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, общая площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Сгорела кровля строения площадью 12 квадратных метров и небольшой участок камышовых зарослей. Владелец дачи, 49-летний бендерчанин, принимал участие в тушении пожара. Он весь был в копоти и саже, у него частично обгорели волосы.

Погорельца доставили в Днестровскую городскую больницу, чтобы осмотреть и при необходимости оказать медицинскую помощь. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В приёмном покое он устроил скандал. Врача ударил головой и сломал ему нос. Водитель скорой попытался утихомирить беспокойного пациента, в результате получил несколько раз кулаком по руке и остался с переломом дистальной фаланги мизинца. Медики вызвали милицию.

Теперь во всём произошедшем предстоит разбираться правоохранителям. За причинение телесных повреждений мужчине может грозить уголовная ответственность. Проводится доследственная проверка.