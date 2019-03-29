Дорожный скандал в Кишинёве: агрессивный водитель эвакуатора разбил окно автомобилисту (ВИДЕО)

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Настоящий скандал разгорелся несколько дней назад на улице Трандафирилор столичного сектора Ботаника. Водитель эвакуатора из-за обычной неразберихи перекрыл дорогу другому автомобилисту, после чего разбил окно, тем самым ранил водителя осколками.

Конфликт попал на камеру гражданского активиста, видео было опубликовано на странице Facebook «StopHam». На кадрах видно, что эвакуатор обогнал автомобиль марки Ford и перекрыл ему дорогу. После этого водитель подошёл к автомобилю и стал в грубой форме требовать от него объяснить, по какой причине он так резко затормозил на перекрёстке, который они проехали ранее.

По словам автомобилиста, он не хотел вступать в конфликт, так как в салоне находилась его беременная супруга, поэтому он не стал выходить из автомобиля. Тем не менее водитель эвакуатора был агрессивно настроен и хотел, чтобы водитель вышел из машины, поэтому схватился за ручку и стал её выдёргивать. В итоге ручка сломалась, после чего неадекватный мужчина стукнул ею по стеклу со стороны водителя и разбил его. Осколки порезали лицо молодого человека.

Спустя какое-то время на место происшествия прибыла полиция и скорая помощь. По словам пострадавшего водителя, мужчина, который на него накинулся, говорил ему о своих связях в полиции, более того, он угрожал ему убийством. Молодой человек призвал правоохранительные органы привлечь водителя эвакуатора к ответственности.

Видео: StopHam Moldova