Дорожный конфликт на Ботанике: таксист бросился с молотком на оппонента (ВИДЕО)

Дорожный конфликт на Ботанике: таксист бросился с молотком на оппонента (ВИДЕО)

Инцидент произошел накануне на пересечении бульвара Дачия и улицы Индепенденцей.

Автомобиль такси остановился перед зеброй, чтобы пропустить пешеходов, и в этот момент в него сзади врезалась другая машина, пишет publika.md.

Разгневанный водитель такси решил разобраться с въехавшим в него автомобилистом, для чего вышел к нему с молотком в руках. В итоге произошла драка, мужчин бросились разнимать водители других машин. При этом движение на оживленной дороге было нарушено на некоторое время.

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