Дорожный конфликт между таксистом и патрульными в столице попал на камеру (ВИДЕО)

Дерзкий водитель такси, на счету которого имеются уже 14 штрафных очков, в очередной раз нарушил скоростной режим и отказался по требованию патрульных предъявить документы, в результате чего в его отношении была применена сила.

Как сообщает пресс-служба Национального инспектората патрулирования, инцидент произошёл вчера вечером, 26 октября, на столичной улице Михай Витязул. Приблизительно в 23.30 сотрудники НИП, которые работали с радаром, заметили автомобиль марки Dacia, который двигался со скоростью 91 км/ч.

Патрульные приказали водителю остановиться, но тот, пытаясь уклониться от наказания, решил спрятаться на автозаправочной станции. Офицеры НИП подошли к водителю, объяснили причину, по которой его попросили остановиться, и запросили предъявить документы. Однако водитель категорически отказался, и, пытаясь спровоцировать конфликт, запустил двигатель и предпринял попытку скрыться от правоохранителей. Мужчина всё же сдвинулся с места и проехал приблизительно 300 метров, но сотрудники НИП не прекращали преследование. Затем он вновь остановился, и полиция вновь попросила предъявить документы. После очередного категорического отказа правоохранители были вынуждены применить силу и надеть на нарушителя наручники, предварительно предупредив его об этом.

Так как водитель проявил неадекватное поведение, его сопроводили в Республиканский наркологический диспансер для того, чтобы определить его состояние, но врачами был выдан отрицательный результат. В ходе расследования была идентифицирована личность нарушителя. Им оказался 33-летний житель столицы, который ранее неоднократно нарушал ПДД и накопил уже 14 штрафных очков. Мужчину сопроводили в Инспекторат полиции сектора Буюканы, чтобы задокументировать случай.

Стоит отметить, что, согласно законодательству, водители обязаны соблюдать требования патрульных, в противном случае они могут получить административное наказание. Примечательно также, что при накоплении водителем 15 штрафных очков, дело о правонарушении передаётся компетентной судебной инстанции, которая, помимо применения основного наказания и начисления штрафных очков, назначает в качестве дополнительного наказания лишение права на управление транспортным средством на срок от 6 месяцев до 1 года.