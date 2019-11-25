Дорожные службы распределили около 60 тонн противоскользящего материала на улицах столицы

Дорожные службы распределили около 60 тонн противоскользящего материала на улицах столицы

Дорожные службы использовали вчера вечером противогололедный материал на улицах столицы. Об этом сообщил сегодня глава Управления общественного транспорта и путей сообщения Адриан Болдуреску, заверив, что у муниципальных служб подготовлена необходимая техника и материалы для вмешательства в холодный период года.

Так, вчера вечером на улицах столицы работали девять спецмашин, они израсходовали 60 тонн реагента. Адриан Болдуреску сказал, что в настоящее время на складе Управления «Exdrupo» хранится 4 700 тонн противоскользящего материала, состоящего из смеси соли и песка. Кроме того, еще запасено 1 700 тонн соли. К 15 декабря на склад поступит еще 3 800 тонн соли и 3 200 тонн песка. По его словам, имеющейся смеси хватит до конца января, в зависимости от количества осадков, передаёт moldpres.md.

– Я знаю, что в настоящее время у вас есть 48 единиц спецмашин, в то время как необходимы 125. Я настаиваю на проведении аукционов и сотрудничестве с частным сектором, который может помочь нам, чтобы у нас не возникало ситуаций, когда мы не можем выполнить определенные работы, – сказал примар Ион Чебан

Что касается уборки тротуаров в холодный период года, то глава Управления жилищно-коммунального хозяйства Ион Бурдюмов уточнил, что в этом сезоне впервые больше не будет использоваться песок для борьбы с гололедом. Так, для этих работ уже были подготовлены 123 тонны соли и 10 тонн противоскользящего материала, еще 770 тонн должны прибыть в Кишинев в ближайшие дни.

– По сравнению с предыдущим годом мы предоставили тройное количество соли и реагента. Всё необходимое оборудование подготовлено на соответствующих предприятиях. На данный момент у нас есть 14 готовых к эксплуатации машин типа Hako и 32 трактора, оснащенных новыми щетками и лопатами, включая 10 новых тракторов, – отметил Бурдюмов.

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