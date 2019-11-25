Дорожные службы распределили около 60 тонн противоскользящего материала на улицах столицы

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Дорожные службы использовали вчера вечером противогололедный материал на улицах столицы. Об этом сообщил сегодня глава Управления общественного транспорта и путей сообщения Адриан Болдуреску, заверив, что у муниципальных служб подготовлена необходимая техника и материалы для вмешательства в холодный период года.

Так, вчера вечером на улицах столицы работали девять спецмашин, они израсходовали 60 тонн реагента. Адриан Болдуреску сказал, что в настоящее время на складе Управления «Exdrupo» хранится 4 700 тонн противоскользящего материала, состоящего из смеси соли и песка. Кроме того, еще запасено 1 700 тонн соли. К 15 декабря на склад поступит еще 3 800 тонн соли и 3 200 тонн песка. По его словам, имеющейся смеси хватит до конца января, в зависимости от количества осадков, передаёт moldpres.md.

– Я знаю, что в настоящее время у вас есть 48 единиц спецмашин, в то время как необходимы 125. Я настаиваю на проведении аукционов и сотрудничестве с частным сектором, который может помочь нам, чтобы у нас не возникало ситуаций, когда мы не можем выполнить определенные работы, – сказал примар Ион Чебан

Что касается уборки тротуаров в холодный период года, то глава Управления жилищно-коммунального хозяйства Ион Бурдюмов уточнил, что в этом сезоне впервые больше не будет использоваться песок для борьбы с гололедом. Так, для этих работ уже были подготовлены 123 тонны соли и 10 тонн противоскользящего материала, еще 770 тонн должны прибыть в Кишинев в ближайшие дни.

– По сравнению с предыдущим годом мы предоставили тройное количество соли и реагента. Всё необходимое оборудование подготовлено на соответствующих предприятиях. На данный момент у нас есть 14 готовых к эксплуатации машин типа Hako и 32 трактора, оснащенных новыми щетками и лопатами, включая 10 новых тракторов, – отметил Бурдюмов.