Дорожные разборки: в столице разъярённый водитель залез на капот обогнавшего его обидчика (ВИДЕО)

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Водитель BMW, разочарованный тем, что его обогнал Volkswagen, догнал обидчика, остановился перед ним и взобрался на капот чужой машины. Необычный инцидент произошёл 4 июня на улице Куза-Водэ в секторе Ботаника.

Видео произошедшего снял другой участник дорожного движения, а затем выложил в социальные сети, пишет unimedia.info. На снимках видно, как водитель Volkswagen, покидая парковочное место, совершает опасный манёвр и резко обгоняет водителя BMW. Через несколько мгновений владелец BMW обгоняет обидчика, останавливается перед ним, залезает на капот его машины, а затем ударяет по авто ногой.

После небольшой словесной перепалки оба участника конфликта продолжили движение.

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