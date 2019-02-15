Дорожные происшествия в Приднестровье: 6 аварий за сутки (ФОТО)

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За прошедшие сутки в Тирасполе зарегистрировано 3 ДТП, в г. Бендеры – 2, в г. Рыбница – 1. В результате аварий пострадали 3 человека.

В больницу была доставлена 63-летняя тираспольчанка с травмой головы. Как выяснилось, женщина упала в салоне маршрутного такси, когда водитель резко свернул, пишет mvdpmr.org.

В этот же день водитель другого маршрутного такси не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомобилем Volkswagen. 21-летний пассажир, который находился в салоне микроавтобуса, ударился головой о сиденье. У пострадавшего диагностированы перелом костей носа и ушибы мягких тканей лобной области.

Участницей ещё одного ДТП стала 40-летняя тираспольчанка. Женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. На перекрёстке её сбил Mercedes. Пострадавшая находится в реанимации в тяжёлом состоянии.

По факту всех ДТП ведутся проверки.