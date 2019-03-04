Дорожные происшествия в Гагаузии: 7 ДТП за неделю

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С 25 февраля по 04 марта на территории Гагаузии было зарегистрировано 167 сообщений о преступлениях и иных правонарушениях. В том числе зафиксировано 15 краж, 3 случая хулиганства и 11 фактов возгорания.

На дорогах Гагаузии произошло 7 ДТП, одно из которых с пострадавшей несовершеннолетней комратчанкой. Основной причиной аварий послужило несоблюдение правил дорожного движения, невнимательность водителей и неблагоприятные погодные условия, пишет upatogagauzia.md.

В результате профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения было выявлено 2 случая управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Также было зарегистрировано 6 нарушений ПДД.