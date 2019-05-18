Дорожное движение в центре Кишинёва завтра будет временно приостановлено

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Служба “Инфотрафик” Национального инспектората патрулирования сообщает, что завтра, 19 мая, в период с 9:30 до 12:30 дорожное движение будет приостановлено по ул. Букурешть (на участке Измаил – М. Чеботарь). Общественный транспорт будет перенаправлен на соседние улицы.

Сотрудники НИП рекомендуют водителям:

– безоговорочно соблюдать указания патрульных;

– избегать движения по вышеуказанной улице;

– проявлять максимум терпения и понимания, не уклоняться от соблюдения правил дорожного движения.