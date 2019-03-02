Дорожное движение в центре Кишинева сегодня будет временно приостановлено

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Служба “Инфотрафик” Национального инспектората патрулирования информирует, что в связи с проведением мероприятий, посвященных памяти погибших в конфликте на Днестре, сегодня, 2 марта, в периметре Мемориального комплекса “Вечность”, начиная с 10.00, дорожное движение будет временно и частично перекрыто.

В то же время, начиная с 10.15, пройдет марш в память о погибших по следующей трассе: площадь Великого национального собрания – бульвар Штефана чел Маре – Измаил – Пан Халиппа – Мемориальный комплекс “Вечность”. Движение на вышеуказанных улицах по ходу шествия колонны также будет приостановлено.