Дорожное движение по части улицы Бэнулеску-Бодони приостановят на месяц

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Примэрия муниципия Кишинёв сообщает, что в период с 26 июля по 24 августа дорожное движение по улице Г. Бэнулеску-Бодони будет остановлено на участке между улицами А. Щусев и А. Матеевич. Это связано с выполнением ремонтных работ.

В отчётный период движение общественного транспорта будет организовано следующим образом:

Троллейбусный маршрут №12 будет курсировать до улицы 31 Августа 1989 года;

Троллейбусные маршруты №10 и №24 будут курсировать: от ул. Г. Бэнулеску-Бодони, Букурешть, ул. А. Щусева, К. Стере, М. Когэлничану, С. Лазо, А. Матеевич и далее по установленным маршрутам;

Автобусный маршрут №11: от ул. Г. Бэнулеску-Бодони, Букурешть, ул. В. Александри и далее по установленному маршруту;

Маршрут микроавтобуса №129 изменится следующим образом: от ул. Г. Бэнулеску-Бодони, ул. Букурешть, ул. С. Лазо, ул. А. Щусева и далее по установленному маршруту;

Маршрут микроавтобуса №188 изменится следующим образом: от ул. Букурешть по ул. Александри и далее по установленному маршруту.

Водителям настоятельно рекомендуется придерживаться временных дорожных знаков или объезжать данный участок.