Дорожное движение на одной из улиц сектора Чеканы перекрыто на месяц

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Дорожное движение на улице Отоваска столичного сектора Чеканы будет перекрыто на месяц. Таким образом, начиная с сегодняшнего дня, 10 апреля, и по 10 мая участок между улицами Вадул-луй-Водэ и Подул Ыналт будет недоступен водителям.

Дорожное движение было перекрыто в связи с ремонтом тепловых сетей, производимым АО «Термоэлектрика», пишет realitatea.md. В связи с этим автобусы и микроавтобусы, которые пересекают данный участок в соответствии с маршрутом, будут перенаправлены.

Так, автобусы маршрутов №24, 31 и 38, а также микроавтобусы маршрутов №113, 131, 169 и 191 будут курсировать следующим образом: по улице Измаил на улицу Узинелор, Негриштень, Отоваска, Подул Ыналт и далее по ранее установленному маршруту.