Дорожное движение на одной из улиц сектора Чеканы перекрыто на месяц

Дорожное движение на одной из улиц сектора Чеканы перекрыто на месяц

Дорожное движение на улице Отоваска столичного сектора Чеканы будет перекрыто на месяц. Таким образом, начиная с сегодняшнего дня, 10 апреля, и по 10 мая участок между улицами Вадул-луй-Водэ и Подул Ыналт будет недоступен водителям.

Дорожное движение было перекрыто в связи с ремонтом тепловых сетей, производимым АО «Термоэлектрика», пишет realitatea.md. В связи с этим автобусы и микроавтобусы, которые пересекают данный участок в соответствии с маршрутом, будут перенаправлены.

Так, автобусы маршрутов №24, 31 и 38, а также микроавтобусы маршрутов №113, 131, 169 и 191 будут курсировать следующим образом: по улице Измаил на улицу Узинелор, Негриштень, Отоваска, Подул Ыналт и далее по ранее установленному маршруту.

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