Дорожное движение на некоторых улицах в центре столицы будет перекрыто на 2 месяца: общественный транспорт меняет маршруты

0

Примэрия муниципия Кишинёв сообщает, что в период с июня по июль на улице Армянская в периметре между улицами А. Бернардацци и А. Щусева будет перекрыто дорожное движение в связи с проведением в этой зоне работ по прокладке водопроводных сетей.

Таким образом, по данным пресс-службы примэрии муниципия Кишинёв, в период с 3 по 26 июня 2019 года дорожное движение будет перекрыто на улице Армянская в периметре между улицами А. Бернардацци и А. Щусева; в период с 21 июня по 20 июля – на улице А. Бернардацци в периметре между улицами Армянская и Болгарская; в период с 20 июля по 31 июля – на улице Болгарская в периметре между улицами А. Матеевич и А. Бернардацци.

В период проведения указанных работ на улице Армянская в периметре между улицами А. Бернардацци и А. Щусева маршруты общественного транспорта будут реорганизованы следующим образом:

Микроавтобус №192 – с ул. А. Матеевич на ул. Болгарская, ул. А. Щусев, ул. Армянская, а далее по ранее установленному маршруту.

Кроме этого, в период с 3 июня по 18 июля АО «Темоэлектрика» будет выполнять работы по ремонту теплосетей на улице Отоваска в периметре между улицами Подул Ыналт и Негрештень, а АО «Апэ-канал» будет проводить работы по прокладке водопроводных сетей на улице Подул Ыналт. В связи с этим в указанный период лорожное движение на улице Отоваска в периметре между улицами Подул Ыналт и Негрештень, а также на улице Подул Ыналт, будет перекрыто. Маршруты общественного транспорта будет реорганизованы в указанный период следующим образом:

Автобусы №24, №31 и №38:

Туда – с ул. Измаил на ул. Т. Владимиреску, ул. Киев, ул. А. Руссо, ул. Мештерул Маноле, ул. Вадул-луй-Водэ, а далее по ранее установленному маршруту.

Обратно – по тому же маршруту.

Микроавтобусы №113, №131, №169 и №191:

Туда – с ул. Измаил на ул. Вадул-луй-Водэ, а далее по ранее установленному маршруту.

Обратно – по тому же маршруту.

Стоит отметить, что в связи с реорганизацией маршрутов время поездки на автобусах №24, №31 и №38 увеличится на 20-25 минут. Примэрия муниципия приносят извинения за созданные неудобства.