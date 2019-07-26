Дорожное движение на двух столичных улицах временно приостановят

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В столичной мэрии сообщают, что с 28 по 31 июля, с 20.00 до 06.00, будет приостановлено дорожное движение на бул. Траян. Это связано с необходимостью проведения ремонтных работ.

Таким образом, в отчётный период движение общественного транспорта будет организовано следующим образом:

I этап – закрытие бул. Траян на участке между бул. Дачия и Индепенденцей:

троллейбусный маршрут №2 приостановят;

троллейбусный маршрут №8 в направлении Ботаники сокращается до улицы Н. Зелинского;

троллейбусный маршрут №17 – от Скиноаса сокращен до бул. Траян (пересечение с улицей Гренобля);

микроавтобусы №108, 117, 173 и 188: от бул. Дечебал на бул. Дачия, ул. Куза-Водэ, ул. Индепенденцей, бул. Траян, Гренобля и далее по установленным маршрутам;

микроавтобусы №112 и 185: – от бул. Дачия на Куза-Водэ, ул. Индепенденцей, бул. Траян, Гренобля и далее по установленным маршрутам.

Этап II – закрытие бул. Траян, участок между Индепенденцей и Гренобля:

троллейбусный маршрут №2 приостановят;

троллейбусный маршрут №8 в направлении Ботаники сокращается до улицы Н. Зелинского;

троллейбусный маршрут №17 – от Скиноаса сокращен до бул. Траян (пересечение с улицей Гренобля);

автобус №4 – от Индепенденцей до бул. Траян, бул. Дачия, Куза-Водэ, Гренобля и далее по установленному маршруту;

микроавтобусы №108, 117, 173, 185 и 188: от бул. Траян до Индепенденцей, ул. Куза-Водэ, Гренобля и далее по установленным маршрутам.

Также в субботу, 27 июля, с 08:00 до 24:00, движение транспорта на улице Яловень будет прекращено в связи с выполнением ремонтных работ.

Движение общественного транспорта будет организовано следующим образом:

троллейбусный маршрут №35 приостановят;

маршрут автобуса №11 сокращается от площади Д. Кантемира до Н. Димо (Дурлешты);

маршрут микроавтобуса №124 сокращается от улицы Т. Владимиреску (Дурлешты) до Хынчештского шоссе;

маршрут микроавтобуса №190 сокращается от ул. А. Матеевич (Ставчены) до Хынчештского шоссе.

Водителям настоятельно рекомендуется придерживаться временной дорожной сигнализации или объезжать указанные участки.