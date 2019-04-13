Дорожная сводка: за последние сутки на дорогах республики произошло 88 ДТП (ОТО)

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За последние 24 часа в Молдове произошло 88 дорожно-транспортных происшествий. 10 человек получили различные травмы.

Также было несколько аварий, в которых пострадали другие участники дорожного движения. В Хынчештском районе, недалеко от села Фундул Галбеней, произошло ДТП с участием 3 автомобилей. В результате участок трассы оставался какое-то время частично заблокированным, пишет unimedia.info.

В столице на улице Дечебал в районе Джамбо нетрезвый водитель врезался в парапет. При выезде из города произошло 2 дорожно-транспортных происшествия с участием 4 единиц транспорта, среди которых – пассажирский микроавтобус. В результате из 10 пассажиров, которые находились в салоне, половине потребовалась медицинская помощь. Дорога, ведущая к аэропорту, была частично заблокирована.

В селе Проданешть Флорештского района водитель уснул за рулём, выехал на встречную полосу и врезался в препятствие (бетонный забор). В результате пассажир получил сотрясение мозга.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.