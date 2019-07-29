Дорожная статистика за выходные: 2 погибших и 23 пострадавших

Дорожная статистика за выходные: 2 погибших и 23 пострадавших

Превышение скорости, вождение в нетрезвом виде, отсутствие ремня безопасности – это самые частые нарушения, совершаемые водителями на дорогах страны.

В эти выходные сотрудники НИП выявили более 1 300 нарушений ПДД. Так, были остановлены 45 водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Более 880 водителей на дорогах превысили скорость. 54 водителя не пристегнули ремни безопасности, а 23 нарушителя сели за руль без водительских прав.

Из-за несоблюдения ПДД на выходных произошла 21 авария. В результате погибли 2 человека, а ещё 23 получили травмы.

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