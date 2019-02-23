Дорожная ситуация в Приднестровье: за сутки было зарегистрировано 3 ДТП (ФОТО)

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В минувшие сутки на территории Приднестровья было зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых никто не пострадал. Шесть автомобилей получили механические повреждения.

По данным пресс-службы МВД Приднестровья, первое ДТП было зарегистрировано в Дубоссарском районе, на окраине села Дзержинское. 53-летний рыбничанин, управляя Mazda, отвлёкся от управления и выехал на встречную полосу, где совершил столкновением с автомобилем Toyota.

В Рыбнице на путепроводе 27-летний житель села Гидирим, управляя автомобилем Mersedes, при перестроении совершил столкновение с попутно движущимся автомобилем Volkswagen. А в Бендерах причиной аварии на перекрестке улиц Тираспольской и Котовского стало несоблюдение безопасной дистанции до впереди остановившегося автомобиля. Автомобиль Toyota под управлением 28-летней жительницы села Кицканы совершил столкновение с Opel.