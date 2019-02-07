Дорожная ситуация в Приднестровье: 4 ДТП за сутки

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За последние сутки в Приднестровье зафиксировано 4 ДТП, из них: в столице – 3, в Слободзейском районе – 1. Информации о потерпевших не поступало. В результате ДТП получили повреждения только транспортные средства.

30-летний житель Ближнего Хутора на Audi забыл воспользоваться ручным тормозом и врезался в Volkswagen. 67-летний тираспольчанин за рулём Mazda не выбрал безопасный боковой интервал и задел другую иномарку. В селе Коротное 35-летний водитель Seat совершил наезд на железобетонную опору, передаёт mvdpmr.org.

Ещё одна авария произошла минувшим утром в Тирасполе. Неизвестный водитель совершил наезд на два припаркованных автомобиля, после чего скрылся с места ДТП. Сотрудники ГАИ проводят мероприятия, направленные на установление личности нарушителя.