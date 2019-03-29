Дорожная ситуация в Приднестровье: 4 ДТП без пострадавших за сутки (ФОТО)

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За прошедшие сутки в Приднестровье зарегистрировано 4 ДТП: в Тирасполе – 2, в сёлах Парканы и Чобручи – по 1. Пострадавших нет.

Водитель иномарки Nissan 1968 г. р., выезжая с прилегающей дворовой территории, не уступил дорогу и задел автомобиль ЗАЗ. Происшествие случилось в Тирасполе, пишет mvdpmr.org.

Через 2 часа ДТП произошло в Парканах. Житель села 1958 г. р., управляя автомобилем Volkswagen, при движении задним ходом совершил наезд на Audi, повредив ему правое крыло. Аналогичная авария случилась в Тирасполе на въезде в город. Audi, за рулём которого был 27-летний горожанин, столкнулся с троллейбусом, пишет источник.

В Слободзейском районе, в селе Чобручи, водитель авто повредил железобетонную опору линии электропередач и оставил место ДТП. Обстоятельства инцидента выясняются.