Дорожная полиция провела рейды на дорогах страны (ФОТО)

Дорожная полиция провела рейды на дорогах страны (ФОТО)

Сотрудники Национальной патрульной инспекции провели акцию, направленную на выявление водителей, которые уклонились от выплаты штрафов за нарушения ПДД.

В течение трёх часов сотрудники патрульных служб с помощью мобильного приложения E-DATA проверяли более 300 автомобилей. В результате было составлено 78 актов о нарушениях, среди которых 58 – за превышение скорости, что является одной из главных причин большинства ДТП. В то же время, 50 автовладельцев получили повестки явиться в Единый центр мониторинга и координации движения НИП (CUMC).

Подобными операциями НИП намерен повысить ответственность водителей и сократить число дорожно-транспортных происшествий, вызванных нарушениями ПДД.

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