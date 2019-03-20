Дорожная полиция провела рейды на дорогах страны (ФОТО)

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Сотрудники Национальной патрульной инспекции провели акцию, направленную на выявление водителей, которые уклонились от выплаты штрафов за нарушения ПДД.

В течение трёх часов сотрудники патрульных служб с помощью мобильного приложения E-DATA проверяли более 300 автомобилей. В результате было составлено 78 актов о нарушениях, среди которых 58 – за превышение скорости, что является одной из главных причин большинства ДТП. В то же время, 50 автовладельцев получили повестки явиться в Единый центр мониторинга и координации движения НИП (CUMC).

Подобными операциями НИП намерен повысить ответственность водителей и сократить число дорожно-транспортных происшествий, вызванных нарушениями ПДД.