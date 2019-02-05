Дороги усыпаны ямами: столичные водители составили топ самых аварийных секторов (ВИДЕО)

0

Наши дороги усыпаны ямами. Такого мнения придерживаются молдавские водители, которые отмечают, что каждое путешествие на машине для них – это целое испытание. Автомобилисты даже составили топ самых аварийных секторов, в котором лидируют Чеканы и Ботаника.

На вопрос о самом аварийном участке Кишинёва большинство водителей указали пальцем на улицу Дойна, поверхность которой больше напоминает поверхность луны – полностью усыпана кратерами. По словам водителя маршрутки №132, он редко выезжает на эту дорогу, пишет protv.md. Он также утверждает, что он и его коллеги вынуждены часто посещать СТО из-за плохой дороги, а некоторые водители по этой причине даже уволились.

– Ребята уходят, нас осталось уже 11 человек. Люди жалуются, что ездить невыносимо, мы только ломаем машины, объехать аварийные участки негде. Это не дорога, – считает водитель маршрутки.

Эта же проблема на улице Соколень на Старой Почте стала для водителей настоящим кошмаром. Автомобилисты говорят, что на этой улице дыры стали уже многослойными. Такую же картину можно наблюдать на улице Отоваска, Узинелор и Ливиу Ребряну в столичном секторе Чеканы.

– Это ужасно! Невозможно ездить. На улице Отоваска дороги очень плохие, – говорит водитель.

А на улице А. Коробчану в столичном секторе Буюканы водители возвращаются после первой же ямы, понимая, что проехав по этой улице, им нужно будет направиться прямиком на СТО. Улица Буздуган на Буюканах будто бы сделана специально для любителей бездорожья – она усыпана глубокими ямами. Специалисты в области дорожного строительства утверждают, что на асфальте быстро образовываются ямы из-за того, что при его укладке использовался материал низкого качества.

– В некоторых секторах столицы при укладке асфальта использовался так называемый модифицированный битум, который придаёт ему уровень вязкости, – рассказал декан факультета урбанистики и архитектуры Технического университета Молдовы Сергей Бежан.

Ранее социалисты подвергли критике проект демократов “Хорошие дороги” отметив, что направленные на его реализацию 100 млн долларов налогоплательщиков превратились в грязь