Дороги для всех! Президент проинспектировал работы по реконструкции участка кишиневской объездной (ФОТО, ВИДЕО)

Дороги для всех! Президент проинспектировал работы по реконструкции участка кишиневской объездной (ФОТО, ВИДЕО)

Игорь Додон решил сегодня проинспектировать работы по капитальной реконструкции участка длиной 6,5 км автотрассы М2, который огибает Кишинев с запада и является частью объездной дороги. Это один из трех участков, которые начнут капитально ремонтировать в текущем году: от въезда в город Яловены до столичного сектора Буюканы (микрорайон Скулень) и далее до перекрестка у въезда в Криково.

– Несмотря на проблему коронавируса, не нужно забывать об экономике! У нас большие планы по строительству дорог, открытию промышленных площадок, созданию рабочих мест. В 2020 будет выделена рекордная сумма из Дорожного фонда – более 2,7 млрд. леев – на ремонт дорог и дополнительно ещё более одного миллиарда леев на программу “Дороги для всех”, в рамках которой каждый населенный пункт страны получит минимум один миллион леев, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети. 

Глава государства также сообщил, что на нынешней неделе завершились переговоры по кредитному соглашению с Российской Федерацией. Власти страны рассчитывают уже на следующей неделе подписать документы для получения 200 млн. евро на строительство дорог.

– Эти средства позволят начать капитальную реконструкцию дополнительно еще более 340 км национальных дорог, включая двух участков объездной дороги, что, в свою очередь, даст возможность разгрузить столичные улицы, – подчеркнул президент. 

Он добавил, что власти Молдовы найдут еще 700-800 млн. евро на все национальные дороги, поскольку строительство качественных современных дорог – ключевой фактор развития не только транспортно-логистической сети, но и экономики в целом.

– Масштабная программа реконструкции дорог начата по моей инициативе с целью придания мощного импульса экономическому развитию и создания тысяч рабочих мест. В 2020-2021 годах планируется завершить строительство еще нескольких участков национальных автотрасс: Кишинев – Унгены, Бельцы – Фалешты – Скулень, Бельцы – Сэрэтень, а также некоторые участки дороги Кишинев – Джурджулешты, объездную дорогу в Комрате и трассу Комрат – Вулканешты, – подытожил Игорь Додон. 

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