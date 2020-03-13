Дороги для всех! Президент проинспектировал работы по реконструкции участка кишиневской объездной (ФОТО, ВИДЕО)

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Игорь Додон решил сегодня проинспектировать работы по капитальной реконструкции участка длиной 6,5 км автотрассы М2, который огибает Кишинев с запада и является частью объездной дороги. Это один из трех участков, которые начнут капитально ремонтировать в текущем году: от въезда в город Яловены до столичного сектора Буюканы (микрорайон Скулень) и далее до перекрестка у въезда в Криково.

– Несмотря на проблему коронавируса, не нужно забывать об экономике! У нас большие планы по строительству дорог, открытию промышленных площадок, созданию рабочих мест. В 2020 будет выделена рекордная сумма из Дорожного фонда – более 2,7 млрд. леев – на ремонт дорог и дополнительно ещё более одного миллиарда леев на программу “Дороги для всех”, в рамках которой каждый населенный пункт страны получит минимум один миллион леев, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.

Глава государства также сообщил, что на нынешней неделе завершились переговоры по кредитному соглашению с Российской Федерацией. Власти страны рассчитывают уже на следующей неделе подписать документы для получения 200 млн. евро на строительство дорог.

– Эти средства позволят начать капитальную реконструкцию дополнительно еще более 340 км национальных дорог, включая двух участков объездной дороги, что, в свою очередь, даст возможность разгрузить столичные улицы, – подчеркнул президент.

Он добавил, что власти Молдовы найдут еще 700-800 млн. евро на все национальные дороги, поскольку строительство качественных современных дорог – ключевой фактор развития не только транспортно-логистической сети, но и экономики в целом.

– Масштабная программа реконструкции дорог начата по моей инициативе с целью придания мощного импульса экономическому развитию и создания тысяч рабочих мест. В 2020-2021 годах планируется завершить строительство еще нескольких участков национальных автотрасс: Кишинев – Унгены, Бельцы – Фалешты – Скулень, Бельцы – Сэрэтень, а также некоторые участки дороги Кишинев – Джурджулешты, объездную дорогу в Комрате и трассу Комрат – Вулканешты, – подытожил Игорь Додон.