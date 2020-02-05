«Дороги для всех»: даже самые маленькие села страны получат минимум по миллиону леев на реабилитацию

Каждый населенный пункт Молдовы будет включен в программу «Дороги для всех». Даже самые маленькие села получат в этой цели минимум 1 миллион леев. Об этом в рамках программы на общественном телеканале заявил Игорь Додон.

– Какая была раньше проблема? Одному селу выделяли 10 000 леев или вообще ничего, а другому – 10 млн. Теперь у нас совершенно иной подход. Задаем определенный коэффициент, и выделяем 1 млрд леев на новую программу «Дороги для всех». И каждый населенный пункт Молдовы будет включен в эту программу. Не будет такого, что одним примарам выделяем деньги, а другим – нет. И самое малое вложение – 1 млн леев на самую маленькую примарию. Примары уже будут решать, что сделать на этот миллион из дорог в селе. То есть от миллиона для самых маленьких сел и выше, – сказал он.